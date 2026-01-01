PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Bronze (Polen, August II der Starke)
Vielfalt: Bronze
Spezifikation
- MetallBronze
- Durchmesser19,5 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDukat
- Jahr1710
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (0)Variante (3)
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
