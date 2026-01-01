flag
Münzen von Polen 1710

Gedenkmünzen

Vorderseite
Rückseite
2 Dukaten 1710 Wiedererlangung der polnischen Königskrone
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Dukat 1710 Wiedererlangung der polnischen Königskrone
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Dukat 1710 Wiedererlangung der polnischen KönigskroneSilber
Durchschnittlicher Preis8600 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
Dukat 1710 Wiedererlangung der polnischen KönigskroneBronze
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
1/2 Dukat 1710 Wiedererlangung der polnischen Königskrone
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
1/2 Dukat 1710 Wiedererlangung der polnischen KönigskroneSilber
Durchschnittlicher Preis2300 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1/2 Dukat 1710 Wiedererlangung der polnischen KönigskroneBronze
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
1/4 Dukat 1710 Wiedererlangung der polnischen Königskrone
Durchschnittlicher Preis6700 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
1/4 Dukat 1710 Wiedererlangung der polnischen KönigskroneSilber
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Kategorie
Jahr
