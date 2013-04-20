1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2261, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 1.750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2013.

Erhaltung AU (1)