1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber (Polen, August II der Starke)

Vielfalt: Silber

Avers 1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Durchmesser14,5 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/2 Dukat
  • Jahr1710
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (1)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2261, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 1.750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2013.

Erhaltung
Polen 1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Höhn - 20. April 2013
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2013
ErhaltungAU
Preis
