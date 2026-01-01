PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber (Polen, August II der Starke)
Vielfalt: Silber
Spezifikation
- MetallSilber
- Durchmesser11,2 mm
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/4 Dukat
- Jahr1710
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (0)Variante (2)
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
