1/2 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Bronze (Polen, August II der Starke)

Vielfalt: Bronze

no imageno image

Spezifikation

  • MetallBronze
  • Durchmesser14,5 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/2 Dukat
  • Jahr1710
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (0)Variante (3)

Auktionspreise

Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze

