1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht0,87 g
  • Reines Gold (0,0276 oz) 0,8578 g
  • Durchmesser11,2 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/4 Dukat
  • Jahr1710
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (3)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 114, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 32.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Stack's - 8. August 2012
Polen 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Stack's - 8. August 2012
VerkäuferStack's
Datum8. August 2012
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
1900 $
Preis in Auktionswährung 1900 USD
Polen 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Niemczyk - 15. Mai 2011
Polen 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Niemczyk - 15. Mai 2011
VerkäuferNiemczyk
Datum15. Mai 2011
ErhaltungXF
Preis
11482 $
Preis in Auktionswährung 32000 PLN
Polen 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion UBS - 14. September 1999
VerkäuferUBS
Datum14. September 1999
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
