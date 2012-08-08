1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/4 Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 114, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 32.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2011.

Erhaltung UNC (1) AU (1) XF (1) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service NGC (1)