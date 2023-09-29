Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 250, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 58.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. September 2023.

Erhaltung UNC (3) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS61 (1) Service NGC (2)