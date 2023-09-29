flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber (Polen, August II der Starke)

Vielfalt: Silber

Avers Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Durchmesser19,5 mm
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDukat
  • Jahr1710
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" Silber - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (3)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone". Silber. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 250, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 58.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. September 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
Polen Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
VerkäuferWójcicki
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
13390 $
Preis in Auktionswährung 58000 PLN
Polen Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion Künker - 29. Januar 2015
VerkäuferKünker
Datum29. Januar 2015
ErhaltungMS65 NGC
Preis
4067 $
Preis in Auktionswährung 3600 EUR
Polen Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion WCN - 12. Februar 2000
Polen Dukat 1710 "Wiedererlangung der polnischen Königskrone" auf der Auktion WCN - 12. Februar 2000
VerkäuferWCN
Datum12. Februar 2000
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
