Dukat 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1565, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 13.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2025.

