PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Dukat 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Spezifikation
- MetallGold (0,986)
- Gewicht3,5 g
- Reines Gold (0,111 oz) 3,451 g
- Durchmesser22 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDukat
- Jahr1719
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionspreise (22)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1565, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 13.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum16. Dezember 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte