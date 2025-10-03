flag
Dukat 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Avers Dukat 1719 IGS "Vermählung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Dukat 1719 IGS "Vermählung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht3,5 g
  • Reines Gold (0,111 oz) 3,451 g
  • Durchmesser22 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDukat
  • Jahr1719
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1719 IGS "Vermählung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (22)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1565, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 13.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
3442 $
Preis in Auktionswährung 12500 PLN
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 5. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum5. Juli 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
15313 $
Preis in Auktionswährung 13000 EUR
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Grün - 13. November 2024
VerkäuferGrün
Datum13. November 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 17. Juli 2019
VerkäuferKünker
Datum17. Juli 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 27. Juni 2019
VerkäuferKünker
Datum27. Juni 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 27. Juni 2019
VerkäuferKünker
Datum27. Juni 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion New York Sale - 9. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Solidus Numismatik - 16. Dezember 2018
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum16. Dezember 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Niemczyk - 22. Oktober 2016
VerkäuferNiemczyk
Datum22. Oktober 2016
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion CNG - 7. Oktober 2015
VerkäuferCNG
Datum7. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WCN - 8. Juni 2013
VerkäuferWCN
Datum8. Juni 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Westfälische - 18. September 2012
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion WCN - 5. Juni 2010
VerkäuferWCN
Datum5. Juni 2010
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2005
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2005
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. März 2004
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. März 2004
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Dukat 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 18. Juni 2001
VerkäuferKünker
Datum18. Juni 2001
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Beliebte Abschnitte
