PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Dukat 1697 O "Krönung" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Niemczyk
Spezifikation
- MetallGold
- Gewicht3,5 g
- Durchmesser20 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeDukat
- Jahr1697
- MünzstätteDresden
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2900 USD
Auktionspreise (64)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1697 "Krönung" mit Markierung O. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2378, welches bei Numisbalt für 6.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMarciniak
Datum3. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte