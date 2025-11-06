Dukat 1697 O "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1697 "Krönung" mit Markierung O. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2378, welches bei Numisbalt für 6.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2023.

