PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Dukat 1697 O "Krönung" (Polen, August II der Starke)

Avers Dukat 1697 O "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Dukat 1697 O "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Niemczyk

Spezifikation

  • MetallGold
  • Gewicht3,5 g
  • Durchmesser20 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeDukat
  • Jahr1697
  • MünzstätteDresden
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1697 O "Krönung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (64)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1697 "Krönung" mit Markierung O. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2378, welches bei Numisbalt für 6.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Busso Peus - 6. November 2025
VerkäuferBusso Peus
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
4139 $
Preis in Auktionswährung 3600 EUR
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum13. September 2025
ErhaltungXF
Preis
3860 $
Preis in Auktionswährung 14000 PLN
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 3. Juni 2025
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 3. Juni 2025
VerkäuferMarciniak
Datum3. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
VerkäuferNiemczyk
Datum21. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 13. Oktober 2023
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Marciniak - 13. Oktober 2023
VerkäuferMarciniak
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Numisbalt - 14. Mai 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum14. Mai 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Künker - 17. März 2023
VerkäuferKünker
Datum17. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Höhn - 14. Mai 2022
VerkäuferHöhn
Datum14. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Höhn - 20. November 2021
VerkäuferHöhn
Datum20. November 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Künker - 28. September 2021
VerkäuferKünker
Datum28. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion WCN - 14. November 2020
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion WCN - 14. November 2020
VerkäuferWCN
Datum14. November 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Busso Peus - 5. November 2020
VerkäuferBusso Peus
Datum5. November 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 20. Juni 2020
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 20. Juni 2020
VerkäuferNiemczyk
Datum20. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Künker - 30. Januar 2020
VerkäuferKünker
Datum30. Januar 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Frankfurter - 8. November 2019
VerkäuferFrankfurter
Datum8. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Künker - 10. Oktober 2019
VerkäuferKünker
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 16. März 2019
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 16. März 2019
VerkäuferNiemczyk
Datum16. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Busso Peus - 9. November 2018
VerkäuferBusso Peus
Datum9. November 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 27. Oktober 2018
Polen Dukat 1697 O "Krönung" auf der Auktion Niemczyk - 27. Oktober 2018
VerkäuferNiemczyk
Datum27. Oktober 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
