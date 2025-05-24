flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)

Avers Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht29,07 g
  • Durchmesser47 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeTaler
  • Jahr1727
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (36)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2108, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Juni 2011.

Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
3411 $
Preis in Auktionswährung 3000 EUR
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
1920 $
Preis in Auktionswährung 1800 EUR
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Katz - 24. November 2023
VerkäuferKatz
Datum24. November 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 6. Oktober 2022
VerkäuferWójcicki
Datum6. Oktober 2022
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Katz - 24. Oktober 2021
VerkäuferKatz
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion WAG - 14. Februar 2021
VerkäuferWAG
Datum14. Februar 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Rhenumis - 27. November 2020
VerkäuferRhenumis
Datum27. November 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Reinhard Fischer - 27. November 2020
VerkäuferReinhard Fischer
Datum27. November 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Katz - 7. Juni 2020
VerkäuferKatz
Datum7. Juni 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 30. Januar 2020
VerkäuferKünker
Datum30. Januar 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 13. März 2019
VerkäuferKünker
Datum13. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 2. Februar 2017
VerkäuferKünker
Datum2. Februar 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 28. September 2016
VerkäuferKünker
Datum28. September 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 16. März 2016
VerkäuferKünker
Datum16. März 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 4. Februar 2016
VerkäuferKünker
Datum4. Februar 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 30. September 2015
VerkäuferKünker
Datum30. September 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 25. Oktober 2014
VerkäuferHöhn
Datum25. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion WCN - 1. März 2014
VerkäuferWCN
Datum1. März 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Polen Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 13. März 2013
VerkäuferKünker
Datum13. März 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
