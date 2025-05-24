PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)
Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht29,07 g
- Durchmesser47 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeTaler
- Jahr1727
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4500 USD
Auktionspreise (36)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2108, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Juni 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferReinhard Fischer
Datum27. November 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte