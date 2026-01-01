flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Münzen von Polen 1727

Gedenkmünzen

Vorderseite
Rückseite
Dukat 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Taler 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis4500 $
Verkauf
036
Vorderseite
Rückseite
2/3 Taler 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
156
Vorderseite
Rückseite
1/3 Taler 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis490 $
Verkauf
055
Vorderseite
Rückseite
1/6 Taler 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis490 $
Verkauf
023
Vorderseite
Rückseite
2 Gröscher 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis240 $
Verkauf
071
Kategorie
Jahr
Suchen