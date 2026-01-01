Katalog
Polen
Zeitraum:
1506-2020
1506-2020
Sigismund der Alte
1506-1544
Sigismund II August
1545-1572
Stephan Bathory
1577-1586
Sigismund III
1587-1632
Wladyslaw IV
1632-1648
Johann II Kasimir
1649-1668
Michael Korybut
1669-1673
Johann III Sobieski
1674-1696
August II der Starke
1697-1733
August III
1734-1763
Stanislaus August
1764-1795
Österreichische Herrschaft
1774-1794
Preußische Herrschaft
1796-1818
Freie Stadt Danzig
1808-1812
Herzogtum Warschau
1807-1815
Kongresspolen
1815-1835
Freie Stadt Krakau
1815-1846
Russische Herrschaft
1832-1850
Geplantes Königreich Polen
1917-1918
II Republik Polen
1919-1939
Freie Stadt Danzig
1923-1939
Deutsche Besetzung
1939-1943
Volksrepublik Polen
1949-1990
III Republik Polen vor Stückelung
1990-1995
III Republik Polen nach Stückelung
1995-2020
Münzen von Polen 1727
Dukat 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
0
Taler 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis
4500 $
Verkauf
0
36
2/3 Taler 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis
1200 $
Verkauf
1
56
1/3 Taler 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis
490 $
Verkauf
0
55
1/6 Taler 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis
490 $
Verkauf
0
23
2 Gröscher 1727 IGS Trauer-
Durchschnittlicher Preis
240 $
Verkauf
0
71
