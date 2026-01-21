flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht8,62 g
  • Durchmesser30 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/3 Taler
  • Jahr1727
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:490 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (55)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/3 Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5047, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum21. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
555 $
Preis in Auktionswährung 2000 PLN
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Niemczyk - 13. Dezember 2025
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Niemczyk - 13. Dezember 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum13. Dezember 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
556 $
Preis in Auktionswährung 2000 PLN
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2025
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2025
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
VerkäuferWójcicki
Datum7. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Numedux - 12. April 2024
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Numedux - 12. April 2024
VerkäuferNumedux
Datum12. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 29. Februar 2024
VerkäuferKünker
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 11. November 2023
VerkäuferHöhn
Datum11. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Schulman - 6. April 2023
VerkäuferSchulman
Datum6. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 8. Februar 2023
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 8. Februar 2023
VerkäuferMarciniak
Datum8. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Grün - 16. November 2022
VerkäuferGrün
Datum16. November 2022
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Kroha - 29. Oktober 2022
VerkäuferKroha
Datum29. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2022
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Katz - 13. Februar 2022
VerkäuferKatz
Datum13. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Grün - 12. November 2021
VerkäuferGrün
Datum12. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Coinhouse - 3. Oktober 2021
VerkäuferCoinhouse
Datum3. Oktober 2021
ErhaltungF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Sonntag - 24. November 2020
VerkäuferSonntag
Datum24. November 2020
ErhaltungXF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion WDA - MiM - 28. März 2020
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion WDA - MiM - 28. März 2020
VerkäuferWDA - MiM
Datum28. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 13. Februar 2020
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 13. Februar 2020
VerkäuferMarciniak
Datum13. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Frankfurter - 8. November 2019
VerkäuferFrankfurter
Datum8. November 2019
ErhaltungVF
Preis
