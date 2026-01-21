1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/3 Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5047, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.

Erhaltung AU (1) XF (26) VF (27) F (1) Erhaltung (slab) AU58 (1) XF45 (1) Service PCGS (2)

