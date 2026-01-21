PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht8,62 g
- Durchmesser30 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/3 Taler
- Jahr1727
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:490 USD
Auktionspreise (55)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/3 Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5047, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum21. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
555 $
Preis in Auktionswährung 2000 PLN
VerkäuferNiemczyk
Datum13. Dezember 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
556 $
Preis in Auktionswährung 2000 PLN
123
Beliebte Abschnitte