2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3,37 g
- Durchmesser24 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Gröscher
- Jahr1727
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:240 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Gröscher 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 274, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 5.750 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2025.
