2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)

Avers 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3,37 g
  • Durchmesser24 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Gröscher
  • Jahr1727
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (71)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Gröscher 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 274, welches bei NIEMCZYK - Dom Aukcyjny für 5.750 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Rhenumis - 15. Januar 2026
VerkäuferRhenumis
Datum15. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 85 EUR
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 14. Dezember 2025
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 14. Dezember 2025
VerkäuferWójcicki
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
111 $
Preis in Auktionswährung 400 PLN
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Numimarket - 17. November 2025
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Numimarket - 17. November 2025
VerkäuferNumimarket
Datum17. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum13. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 3. Juni 2025
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 3. Juni 2025
VerkäuferMarciniak
Datum3. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Jerzykowski - 6. April 2025
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Jerzykowski - 6. April 2025
VerkäuferJerzykowski
Datum6. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 1. Dezember 2024
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 9. Oktober 2024
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 9. Oktober 2024
VerkäuferMarciniak
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
VerkäuferNiemczyk
Datum21. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Numimarket - 19. September 2024
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Numimarket - 19. September 2024
VerkäuferNumimarket
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 16. Juni 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 13. Juni 2024
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 13. Juni 2024
VerkäuferMarciniak
Datum13. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Naumann - 3. März 2024
VerkäuferNaumann
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 8. Februar 2024
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Marciniak - 8. Februar 2024
VerkäuferMarciniak
Datum8. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Rzeszowski DA - 16. September 2023
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Rzeszowski DA - 16. September 2023
VerkäuferRzeszowski DA
Datum16. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Stare Monety - 8. September 2023
Polen 2 Gröscher 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Stare Monety - 8. September 2023
VerkäuferStare Monety
Datum8. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
