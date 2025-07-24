flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)

Avers 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht17,22 g
  • Durchmesser34,8 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2/3 Taler
  • Jahr1727
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (55)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2/3 Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 300, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 18.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. März 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. Oktober 2025
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. Oktober 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
436 $
Preis in Auktionswährung 370 EUR
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 25. Mai 2025
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 25. Mai 2025
VerkäuferWójcicki
Datum25. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
587 $
Preis in Auktionswährung 2200 PLN
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Numimarket - 13. Mai 2025
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Numimarket - 13. Mai 2025
VerkäuferNumimarket
Datum13. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Niemczyk - 21. September 2024
VerkäuferNiemczyk
Datum21. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 26. Juli 2024
VerkäuferKünker
Datum26. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion WAG - 14. Januar 2024
VerkäuferWAG
Datum14. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 10. März 2023
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 10. März 2023
VerkäuferWójcicki
Datum10. März 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 14. Mai 2022
VerkäuferHöhn
Datum14. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Teutoburger - 9. Dezember 2021
VerkäuferTeutoburger
Datum9. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion WAG - 11. Juli 2021
VerkäuferWAG
Datum11. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion WAG - 14. Februar 2021
VerkäuferWAG
Datum14. Februar 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2020
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2020
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 23. Mai 2020
VerkäuferHöhn
Datum23. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion COINSNET - 8. Dezember 2019
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion COINSNET - 8. Dezember 2019
VerkäuferCOINSNET
Datum8. Dezember 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Februar 2026
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Februar 2026
Polen 2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Stary Sklep - 15. Februar 2026
VerkäuferStary Sklep
Datum15. Februar 2026
ErhaltungAU53 NGC
Zu versteigern
