2/3 Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2/3 Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 300, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 18.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. März 2023.

