1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,34 g
- Durchmesser25,5 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/6 Taler
- Jahr1727
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/6 Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5048, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.
VerkäuferWormser Auktionshaus
Datum6. Juni 2020
ErhaltungVF
