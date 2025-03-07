flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,34 g
  • Durchmesser25,5 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/6 Taler
  • Jahr1727
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:490 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/6 Taler 1727 "Trauer-" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5048, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Goldberg - 30. Juli 2025
VerkäuferGoldberg
Datum30. Juli 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
160 $
Preis in Auktionswährung 160 USD
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
VerkäuferWójcicki
Datum7. März 2025
ErhaltungXF
Preis
1137 $
Preis in Auktionswährung 4400 PLN
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 11. November 2023
VerkäuferHöhn
Datum11. November 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 14. Mai 2022
VerkäuferHöhn
Datum14. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wormser Auktionshaus - 6. Juni 2020
VerkäuferWormser Auktionshaus
Datum6. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 15. März 2020
VerkäuferHöhn
Datum15. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Wormser Auktionshaus - 5. März 2020
VerkäuferWormser Auktionshaus
Datum5. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Kroha - 19. Oktober 2019
VerkäuferKroha
Datum19. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 27. Oktober 2018
VerkäuferHöhn
Datum27. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Stephen Album - 17. September 2016
VerkäuferStephen Album
Datum17. September 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 11. Februar 2016
VerkäuferKünker
Datum11. Februar 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 24. Oktober 2015
VerkäuferHöhn
Datum24. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 30. September 2015
VerkäuferKünker
Datum30. September 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Gärtner - 20. Juni 2015
VerkäuferGärtner
Datum20. Juni 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 12. März 2015
VerkäuferKünker
Datum12. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Gärtner - 25. Februar 2015
VerkäuferGärtner
Datum25. Februar 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Teutoburger - 6. Dezember 2014
VerkäuferTeutoburger
Datum6. Dezember 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 8. Oktober 2014
VerkäuferKünker
Datum8. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Höhn - 3. Mai 2014
VerkäuferHöhn
Datum3. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1727 IGS "Trauer-" auf der Auktion Künker - 9. Februar 2012
VerkäuferKünker
Datum9. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
