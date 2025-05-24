flag
Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Avers Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht29,13 g
  • Durchmesser45 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeTaler
  • Jahr1717
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (76)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4831, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. März 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
3900 $
Preis in Auktionswährung 3900 USD
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
3411 $
Preis in Auktionswährung 3000 EUR
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 5. Dezember 2024
VerkäuferKünker
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion COINSNET - 1. Dezember 2024
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion COINSNET - 1. Dezember 2024
VerkäuferCOINSNET
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Frühwald - 30. Juni 2024
VerkäuferFrühwald
Datum30. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 15. Oktober 2023
VerkäuferWAG
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 9. Oktober 2022
VerkäuferWAG
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Auction World - 17. Juli 2022
VerkäuferAuction World
Datum17. Juli 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WCN - 14. Mai 2022
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WCN - 14. Mai 2022
VerkäuferWCN
Datum14. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Aurea - 6. Oktober 2021
VerkäuferAurea
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 29. Mai 2021
VerkäuferHöhn
Datum29. Mai 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 14. Februar 2021
VerkäuferWAG
Datum14. Februar 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WDA - MiM - 24. Oktober 2020
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WDA - MiM - 24. Oktober 2020
VerkäuferWDA - MiM
Datum24. Oktober 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Katz - 7. Juni 2020
VerkäuferKatz
Datum7. Juni 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Reinhard Fischer - 30. Mai 2020
VerkäuferReinhard Fischer
Datum30. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 19. März 2020
VerkäuferKünker
Datum19. März 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WDA - MiM - 28. Dezember 2019
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WDA - MiM - 28. Dezember 2019
VerkäuferWDA - MiM
Datum28. Dezember 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WCN - 16. November 2019
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WCN - 16. November 2019
VerkäuferWCN
Datum16. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WCN - 11. Mai 2019
Polen Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WCN - 11. Mai 2019
VerkäuferWCN
Datum11. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
