Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht29,13 g
- Durchmesser45 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeTaler
- Jahr1717
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4831, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. März 2011.
