flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Münzen von Polen 1717

Gedenkmünzen

Vorderseite
Rückseite
Dukat 1717 IGS Zum Tod von Anna Sophia
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Taler 1717 IGS Zum Tod von Anna Sophia
Durchschnittlicher Preis4500 $
Verkauf
076
Vorderseite
Rückseite
2/3 Taler 1717 IGS Zum Tod von Anna Sophia
Durchschnittlicher Preis1800 $
Verkauf
041
Vorderseite
Rückseite
1/3 Taler 1717 IGS Zum Tod von Anna Sophia
Durchschnittlicher Preis520 $
Verkauf
018
Vorderseite
Rückseite
1/6 Taler 1717 IGS Zum Tod von Anna Sophia
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
011
Vorderseite
Rückseite
2 Gröscher 1717 IGS Zum Tod von Anna Sophia
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
023
Vorderseite
Rückseite
1 Groschen 1717 IGS Zum Tod von Anna Sophia
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
026
Kategorie
Jahr
Suchen