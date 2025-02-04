PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Westfälische Auktionsgesellschaft
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1,93 g
- Durchmesser21 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1 Groschen
- Jahr1717
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (26)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1 Groschen 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3656, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. November 2021.
Erhaltung
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum12. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte