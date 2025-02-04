flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Avers 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Westfälische Auktionsgesellschaft

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1,93 g
  • Durchmesser21 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1 Groschen
  • Jahr1717
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (26)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1 Groschen 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3656, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. November 2021.

Erhaltung
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 4. Februar 2025
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 4. Februar 2025
VerkäuferMarciniak
Datum4. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
232 $
Preis in Auktionswährung 950 PLN
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
232 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 16. Juni 2024
VerkäuferWAG
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Niemczyk - 24. Juni 2023
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Niemczyk - 24. Juni 2023
VerkäuferNiemczyk
Datum24. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 11. Juni 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum11. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 6. Juni 2023
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 6. Juni 2023
VerkäuferWójcicki
Datum6. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Niemczyk - 18. März 2023
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Niemczyk - 18. März 2023
VerkäuferNiemczyk
Datum18. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 10. März 2023
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 10. März 2023
VerkäuferWójcicki
Datum10. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 31. Januar 2023
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 31. Januar 2023
VerkäuferNumimarket
Datum31. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 14. Mai 2022
VerkäuferHöhn
Datum14. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Münzen & Medaillen - 12. November 2021
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum12. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2021
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 7. Oktober 2021
VerkäuferMarciniak
Datum7. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 19. September 2021
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 19. September 2021
VerkäuferWójcicki
Datum19. September 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 18. Juni 2021
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 18. Juni 2021
VerkäuferMarciniak
Datum18. Juni 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 8. Oktober 2017
VerkäuferWAG
Datum8. Oktober 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Möller - 9. Juni 2017
VerkäuferMöller
Datum9. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 15. Januar 2017
VerkäuferWAG
Datum15. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 13. Januar 2016
VerkäuferHöhn
Datum13. Januar 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Westfälische - 23. November 2015
VerkäuferWestfälische
Datum23. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 2. August 2015
VerkäuferHöhn
Datum2. August 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
