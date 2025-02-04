1 Groschen 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1 Groschen 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3656, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. November 2021.

