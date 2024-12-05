PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,3 g
- Durchmesser25 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/6 Taler
- Jahr1717
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionspreise (11)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/6 Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4154, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 3.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferWDA - MiM
Datum30. Dezember 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
