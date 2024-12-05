flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Westfälische Auktionsgesellschaft

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,3 g
  • Durchmesser25 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/6 Taler
  • Jahr1717
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (11)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/6 Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4154, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 3.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 5. Dezember 2024
VerkäuferKünker
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
552 $
Preis in Auktionswährung 525 EUR
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 5. Dezember 2024
VerkäuferKünker
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
221 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WDA - MiM - 30. Dezember 2020
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WDA - MiM - 30. Dezember 2020
VerkäuferWDA - MiM
Datum30. Dezember 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 15. März 2020
VerkäuferHöhn
Datum15. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 27. Oktober 2018
VerkäuferHöhn
Datum27. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Westfälische - 18. September 2018
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 11. Februar 2016
VerkäuferKünker
Datum11. Februar 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 8. Oktober 2014
VerkäuferKünker
Datum8. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 9. Juni 2013
VerkäuferWAG
Datum9. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1717Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen 1/6 TalerNumismatische Auktionen