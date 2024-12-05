1/6 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/6 Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4154, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 3.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2024.

Erhaltung UNC (1) XF (4) VF (6) Erhaltung (slab) MS62 (1) Service PCGS (1)