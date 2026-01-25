flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Avers 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3,52 g
  • Durchmesser24 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2 Gröscher
  • Jahr1717
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Gröscher 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 214, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 2.300 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2024.

Erhaltung
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Oslo Møntgalleri A/S - 25. Januar 2026
VerkäuferOslo Møntgalleri A/S
Datum25. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 200 DKK
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Oslo Møntgalleri A/S - 30. November 2025
VerkäuferOslo Møntgalleri A/S
Datum30. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. Oktober 2025
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. Oktober 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
165 $
Preis in Auktionswährung 600 PLN
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 17. Juni 2025
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 17. Juni 2025
VerkäuferNumimarket
Datum17. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 6. Oktober 2024
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 10. März 2023
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 10. März 2023
VerkäuferWójcicki
Datum10. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 23. Juli 2022
VerkäuferHöhn
Datum23. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 9. Juni 2022
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 9. Juni 2022
VerkäuferMarciniak
Datum9. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 7. November 2021
VerkäuferWAG
Datum7. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 4. Oktober 2020
VerkäuferHöhn
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Teutoburger - 3. September 2020
VerkäuferTeutoburger
Datum3. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 13. August 2020
VerkäuferKünker
Datum13. August 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 17. September 2018
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 17. September 2018
VerkäuferNumimarket
Datum17. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 12. Juni 2018
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 12. Juni 2018
VerkäuferMarciniak
Datum12. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Teutoburger - 26. Mai 2018
VerkäuferTeutoburger
Datum26. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Kricheldorf - 21. Februar 2017
VerkäuferKricheldorf
Datum21. Februar 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 15. Januar 2017
VerkäuferWAG
Datum15. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 27. Oktober 2016
VerkäuferHöhn
Datum27. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 2. August 2015
VerkäuferHöhn
Datum2. August 2015
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1717Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen 2 GröscherNumismatische Auktionen