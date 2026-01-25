2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Gröscher 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 214, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 2.300 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2024.

