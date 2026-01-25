PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
2 Gröscher 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3,52 g
- Durchmesser24 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe2 Gröscher
- Jahr1717
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Gröscher 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 214, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 2.300 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2024.
Erhaltung
VerkäuferOslo Møntgalleri A/S
Datum25. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 200 DKK
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
165 $
Preis in Auktionswährung 600 PLN
12
