PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Avers 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht6,84 g
  • Durchmesser30 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe1/3 Taler
  • Jahr1717
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (18)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/3 Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4153, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 1.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum21. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
791 $
Preis in Auktionswährung 2850 PLN
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 5. Dezember 2024
VerkäuferKünker
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
604 $
Preis in Auktionswährung 575 EUR
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
VerkäuferStack's
Datum23. August 2023
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 14. Mai 2022
VerkäuferHöhn
Datum14. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Sonntag - 24. November 2020
VerkäuferSonntag
Datum24. November 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Busso Peus - 17. Juni 2020
VerkäuferBusso Peus
Datum17. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 17. September 2018
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 17. September 2018
VerkäuferNumimarket
Datum17. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 17. März 2017
VerkäuferKünker
Datum17. März 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Reinhard Fischer - 28. Mai 2016
VerkäuferReinhard Fischer
Datum28. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 15. März 2015
VerkäuferWAG
Datum15. März 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion WAG - 10. August 2014
VerkäuferWAG
Datum10. August 2014
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. April 2013
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. April 2013
ErhaltungVF
Preis
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 3. Dezember 2011
VerkäuferHöhn
Datum3. Dezember 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen 1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
