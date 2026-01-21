PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
1/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht6,84 g
- Durchmesser30 mm
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe1/3 Taler
- Jahr1717
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionspreise (18)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 1/3 Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4153, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 1.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum21. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
791 $
Preis in Auktionswährung 2850 PLN
