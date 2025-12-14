2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2/3 Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 42314, welches bei Stack's Bowers für 4.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. August 2025.

