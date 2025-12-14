flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" (Polen, August II der Starke)

Avers 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht13,68 g
  • Durchmesser35 mm

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe2/3 Taler
  • Jahr1717
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (41)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2/3 Taler 1717 "Zum Tod von Anna Sophia" mit Markierung IGS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 42314, welches bei Stack's Bowers für 4.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. August 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Nihon - 14. Dezember 2025
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
1027 $
Preis in Auktionswährung 160000 JPY
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 4. Dezember 2025
VerkäuferKünker
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 15. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum15. November 2025
ErhaltungXF
Preis
2558 $
Preis in Auktionswährung 2200 EUR
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Jean ELSEN - 8. November 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum8. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 5. Dezember 2024
VerkäuferKünker
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Wójcicki - 26. Mai 2024
VerkäuferWójcicki
Datum26. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 24. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum24. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 8. Februar 2023
VerkäuferMarciniak
Datum8. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 8. Februar 2023
VerkäuferMarciniak
Datum8. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Marciniak - 10. Februar 2022
VerkäuferMarciniak
Datum10. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Frankfurter - 8. November 2019
VerkäuferFrankfurter
Datum8. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Felzmann - 7. November 2018
VerkäuferFelzmann
Datum7. November 2018
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2018
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Numimarket - 17. September 2018
VerkäuferNumimarket
Datum17. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Polen 2/3 Taler 1717 IGS "Zum Tod von Anna Sophia" auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
VerkäuferStack's
Datum14. August 2018
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
