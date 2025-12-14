Taler 1699 "Gewehrklammer" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1699 "Gewehrklammer". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 170, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 25.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. März 2025.

Erhaltung UNC (1) AU (3) XF (44) VF (32) F (1) Erhaltung (slab) MS62 (1) DETAILS (2) Service NGC (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

Berk (1)

Busso Peus (1)

CNG (1)

Gärtner (5)

Goldberg (1)

HIRSCH (1)

Höhn (16)

Künker (15)

Marciniak (1)

Niemczyk (5)

Numedux (2)

SINCONA (1)

Solidus Numismatik (1)

Sonntag (2)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (4)

WCN (20)

Wójcicki (3)