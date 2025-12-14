flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Taler 1699 "Gewehrklammer" (Polen, August II der Starke)

Avers Taler 1699 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers Taler 1699 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht25,62 g
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • WertangabeTaler
  • Jahr1699
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1699 "Gewehrklammer" - Silbermünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (81)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1699 "Gewehrklammer". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 170, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 25.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. März 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Wójcicki - 14. Dezember 2025
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Wójcicki - 14. Dezember 2025
VerkäuferWójcicki
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
1001 $
Preis in Auktionswährung 3600 PLN
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 16. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2025
ErhaltungXF
Preis
419 $
Preis in Auktionswährung 360 EUR
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Stary Sklep - 12. Oktober 2025
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Stary Sklep - 12. Oktober 2025
VerkäuferStary Sklep
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Niemczyk - 13. September 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum13. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 24. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Numedux - 5. April 2025
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Numedux - 5. April 2025
VerkäuferNumedux
Datum5. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
VerkäuferWójcicki
Datum7. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Solidus Numismatik - 21. Mai 2024
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum21. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 20. April 2024
VerkäuferHöhn
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Numedux - 12. April 2024
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Numedux - 12. April 2024
VerkäuferNumedux
Datum12. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Berk - 13. Februar 2024
VerkäuferBerk
Datum13. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion WCN - 13. Mai 2023
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion WCN - 13. Mai 2023
VerkäuferWCN
Datum13. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 6. Mai 2023
VerkäuferHöhn
Datum6. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion WCN - 19. November 2022
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion WCN - 19. November 2022
VerkäuferWCN
Datum19. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 12. November 2022
VerkäuferHöhn
Datum12. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Niemczyk - 17. September 2022
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Niemczyk - 17. September 2022
VerkäuferNiemczyk
Datum17. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Künker - 20. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum20. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Polen Taler 1699 "Gewehrklammer" auf der Auktion Höhn - 14. Mai 2022
VerkäuferHöhn
Datum14. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1699Alle Polnische MünzenPolnische Silber MünzenPolnische Münzen TalerNumismatische Auktionen