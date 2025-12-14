PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
Taler 1699 "Gewehrklammer" (Polen, August II der Starke)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht25,62 g
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- WertangabeTaler
- Jahr1699
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (81)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Taler 1699 "Gewehrklammer". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 170, welches bei WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny für 25.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. März 2025.
