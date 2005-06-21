3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Dukaten 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 437, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Juni 2005.

Erhaltung XF (3)