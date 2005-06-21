flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)

Avers 3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht10,5 g
  • Reines Gold (0,3329 oz) 10,353 g

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe3 Dukaten
  • Jahr1719
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Dukaten 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 437, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Juni 2005.

Erhaltung
Polen 3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2005
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2005
ErhaltungXF
Preis
11570 $
Preis in Auktionswährung 9500 EUR
Polen 3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Künker - 12. März 2004
VerkäuferKünker
Datum12. März 2004
ErhaltungXF
Preis
9779 $
Preis in Auktionswährung 8000 EUR
Polen 3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" auf der Auktion Leu - 8. Mai 2001
VerkäuferLeu
Datum8. Mai 2001
ErhaltungXF
Preis
******
