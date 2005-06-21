PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
3 Dukaten 1719 IGS "Vermählung" (Polen, August II der Starke)
Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Spezifikation
- MetallGold (0,986)
- Gewicht10,5 g
- Reines Gold (0,3329 oz) 10,353 g
Beschreibung
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe3 Dukaten
- Jahr1719
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Auktionspreise (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Dukaten 1719 "Vermählung" mit Markierung IGS. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 437, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 9.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Juni 2005.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte