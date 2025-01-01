flag
Münzen fon Australien 1893

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1893 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis630 $
Verkauf
199
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1893 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis610 $
Verkauf
1132
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1893 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis560 $
Verkauf
061
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1893 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis610 $
Verkauf
060
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1893 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis400 $
Verkauf
021
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1893 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis530 $
Verkauf
045
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1893 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis13000 $
Verkauf
07
