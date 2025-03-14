flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1893 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1893 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1893 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Cayón Subastas

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,346,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1893
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1893 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (61)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1893 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 109, welches bei The Coin Cabinet für 1.850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
1100 NZD
Preis in Auktionswährung 1100 NZD
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
754 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 4. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. April 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Roma Numismatics - 17. März 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum17. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1893Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen