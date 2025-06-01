flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,649,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1893
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:610 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (131)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1893 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 538, welches bei Editions V. GADOURY für 900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. November 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
672 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
638 $
Preis in Auktionswährung 570 EUR
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 7. November 2024
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum7. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 16. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
