Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,649,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1893
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:610 USD
Auktionspreise (131)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1893 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 538, welches bei Editions V. GADOURY für 900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. November 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum7. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
