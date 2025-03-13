AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: Gorny & Mosch
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC250,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1893
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Auktionspreise (45)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1893 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1700, welches bei SINCONA AG für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
428 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum27. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
