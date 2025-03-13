flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC250,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1893
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (45)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1893 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1700, welches bei SINCONA AG für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
428 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
725 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 1. März 2023
VerkäuferSt James’s
Datum1. März 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 27. November 2022
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum27. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion HARMERS - 26. September 2022
VerkäuferHARMERS
Datum26. September 2022
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. März 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. März 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. März 2022
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Januar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
