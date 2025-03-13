1/2 Sovereign 1893 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1893 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1700, welches bei SINCONA AG für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.

