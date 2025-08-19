Sovereign 1893 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1893 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33194, welches bei Heritage Auctions für 72.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2020.

Erhaltung PROOF (2) UNC (57) AU (8) XF (22) VF (8) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS63 (10) MS62 (21) MS61 (12) MS60 (4) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (1) PF65 (1) CAMEO (1) PL (4) Service PCGS (29) NGC (26)

