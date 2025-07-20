AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: Heritage Auctions
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF2
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1893
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:13000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):38000 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1893 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 562, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 70.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Oktober 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
28000 $
Preis in Auktionswährung 28000 USD
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
