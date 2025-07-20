flag
1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF2

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1893
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:13000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):38000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1893 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 562, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 70.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Oktober 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Obolos - 20. Juli 2025
VerkäuferObolos
Datum20. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
473 $
Preis in Auktionswährung 380 CHF
Australien 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
28000 $
Preis in Auktionswährung 28000 USD
Australien 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. Juni 2019
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2017
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2017
ErhaltungPF55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 19. Oktober 2016
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum19. Oktober 2016
ErhaltungPROOF
Preis
