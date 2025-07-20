1/2 Sovereign 1893 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1893 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 562, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 70.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Oktober 2016.

Erhaltung PROOF (2) AU (2) F (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) AU58 (2) PF55 (1) Service NGC (3) PCGS (2)