1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC110,024

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1893
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:400 USD
Auktionspreise (21)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1893 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30040, welches bei Heritage Auctions für 1.680 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
302 $
Preis in Auktionswährung 240 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungF
Preis
377 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Cambi Aste - 21. September 2021
VerkäuferCambi Aste
Datum21. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 6. September 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2020
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. März 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum1. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Wójcicki - 15. September 2019
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Wójcicki - 15. September 2019
VerkäuferWójcicki
Datum15. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. April 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion CNG - 12. August 2015
VerkäuferCNG
Datum12. August 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Gorny & Mosch - 17. Oktober 2014
VerkäuferGorny & Mosch
Datum17. Oktober 2014
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungUNC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Soler y Llach - 20. April 2010
VerkäuferSoler y Llach
Datum20. April 2010
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 23. September 2005
Australien 1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 23. September 2005
VerkäuferHeritage
Datum23. September 2005
ErhaltungAU
Preis
******
