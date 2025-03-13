AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1893 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC110,024
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1893
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:400 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1893 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30040, welches bei Heritage Auctions für 1.680 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
