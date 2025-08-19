flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1893 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1893 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1893 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,914,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1893
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:610 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1893 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (60)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1893 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30137, welches bei Heritage Auctions für 1.440 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
789 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS60 NGC
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 22. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 2. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. März 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Numismática Leilões - 22. April 2022
VerkäuferNumismática Leilões
Datum22. April 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1893 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 6. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum6. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
