Gold coins Crown of Charles I - United Kingdom
Crown 1625First bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)062
Crown 1625Second bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)1104no date (1625-1642)Anchor under the portrait01no date (1625-1642)"CR"015
Crown 1625Third bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)05
Crown 1625Fourth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1649)095
Crown 1625Fifth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)02
Crown 1625Sixth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1649)01
Crown 1631Briot's coins
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1631-1639)00
