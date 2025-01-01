flag
Gold coins Crown of Charles I - United Kingdom

Crown 1625

First bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)062
Crown 1625

Second bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)1104no date (1625-1642)Anchor under the portrait01no date (1625-1642)"CR"015
Crown 1625

Third bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)05
Crown 1625

Fourth bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1649)095
Crown 1625

Fifth bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)02
Crown 1625

Sixth bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1649)01
Crown 1631

Briot's coins
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1631-1639)00
