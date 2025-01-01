flag
FrancePeriod:1775-1940 1775-1940

Coins of France 1873

Silver coins

Obverse 5 Francs 1873 A Hercules
Reverse 5 Francs 1873 A Hercules
5 Francs 1873 A Hercules
Average price250 $
Sales
01193
Obverse 5 Francs 1873 K Hercules
Reverse 5 Francs 1873 K Hercules
5 Francs 1873 K Hercules
Average price690 $
Sales
054
Obverse 2 Francs 1873 A With Motto
Reverse 2 Francs 1873 A With Motto
2 Francs 1873 A With Motto
Average price440 $
Sales
026
Obverse 50 Centimes 1873 A
Reverse 50 Centimes 1873 A
50 Centimes 1873 A
Average price150 $
Sales
039
Obverse 50 Centimes 1873 K
Reverse 50 Centimes 1873 K
50 Centimes 1873 K
Average price1200 $
Sales
07
