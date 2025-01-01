flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1909

Gold coins

Obverse Sovereign 1909 S
Reverse Sovereign 1909 S
Sovereign 1909 S
Average price500 $
Sales
058
Obverse Sovereign 1909 M
Reverse Sovereign 1909 M
Sovereign 1909 M
Average price540 $
Sales
0130
Obverse Sovereign 1909 P
Reverse Sovereign 1909 P
Sovereign 1909 P
Average price520 $
Sales
063
Obverse Half Sovereign 1909 M
Reverse Half Sovereign 1909 M
Half Sovereign 1909 M
Average price360 $
Sales
023
Obverse Half Sovereign 1909 P
Reverse Half Sovereign 1909 P
Half Sovereign 1909 P
Average price620 $
Sales
015
