flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1902

Gold coins

Obverse Five Pounds 1902 S
Reverse Five Pounds 1902 S
Five Pounds 1902 S
Average price
Sales
00
Obverse Two pounds 1902 S
Reverse Two pounds 1902 S
Two pounds 1902 S
Average price
Sales
00
Obverse Sovereign 1902 S
Reverse Sovereign 1902 S
Sovereign 1902 S
Average price550 $
Sales
049
Obverse Sovereign 1902 M
Reverse Sovereign 1902 M
Sovereign 1902 M
Average price690 $
Sales
1104
Obverse Sovereign 1902 P
Reverse Sovereign 1902 P
Sovereign 1902 P
Average price630 $
Sales
066
Obverse Half Sovereign 1902 S
Reverse Half Sovereign 1902 S
Half Sovereign 1902 S
Average price500 $
Sales
027
Category
Year
Search