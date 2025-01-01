flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1884

Gold coins

Obverse Sovereign 1884 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1884 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1884 M WW WW Coat of arms
Average price850 $
Sales
1247
Obverse Sovereign 1884 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1884 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1884 S WW WW Coat of arms
Average price930 $
Sales
2151
Obverse Sovereign 1884 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1884 S WW WW St. George
Sovereign 1884 S WW WW St. George
Average price530 $
Sales
0109
Obverse Sovereign 1884 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1884 M WW WW St. George
Sovereign 1884 M WW WW St. George
Average price600 $
Sales
2238
Obverse Half Sovereign 1884 M Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1884 M Coat of arms
Half Sovereign 1884 M Coat of arms
Average price2900 $
Sales
024
