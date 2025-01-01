flag
AustraliaPeriod:1837-1936

Coins of Australia 1883

Gold coins

Obverse Sovereign 1883 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1883 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1883 M WW WW Coat of arms
Average price1100 $
Sales
178
Obverse Sovereign 1883 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1883 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1883 S WW WW Coat of arms
Average price730 $
Sales
195
Obverse Sovereign 1883 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1883 S WW WW St. George
Sovereign 1883 S WW WW St. George
Average price900 $
Sales
081
Obverse Sovereign 1883 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1883 M WW WW St. George
Sovereign 1883 M WW WW St. George
Average price700 $
Sales
0220
Obverse Half Sovereign 1883 S Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1883 S Coat of arms
Half Sovereign 1883 S Coat of arms
Average price1400 $
Sales
046
