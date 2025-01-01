flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1882

Gold coins

Obverse Sovereign 1882 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1882 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1882 M WW WW Coat of arms
Average price740 $
Sales
050
Obverse Sovereign 1882 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1882 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1882 S WW WW Coat of arms
Average price680 $
Sales
1104
Obverse Sovereign 1882 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1882 S WW WW St. George
Sovereign 1882 S WW WW St. George
Average price590 $
Sales
1146
Obverse Sovereign 1882 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1882 M WW WW St. George
Sovereign 1882 M WW WW St. George
Average price550 $
Sales
0133
Obverse Half Sovereign 1882 S Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1882 S Coat of arms
Half Sovereign 1882 S Coat of arms
Average price1200 $
Sales
024
Obverse Half Sovereign 1882 M Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1882 M Coat of arms
Half Sovereign 1882 M Coat of arms
Average price420 $
Sales
120
Category
Year
