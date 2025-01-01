flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1881

Gold coins

Obverse Sovereign 1881 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1881 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1881 S WW WW Coat of arms
Average price820 $
Sales
1113
Obverse Sovereign 1881 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1881 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1881 M WW WW Coat of arms
Average price1100 $
Sales
060
Obverse Sovereign 1881 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1881 S WW WW St. George
Sovereign 1881 S WW WW St. George
Average price770 $
Sales
086
Obverse Sovereign 1881 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1881 M WW WW St. George
Sovereign 1881 M WW WW St. George
Average price690 $
Sales
1189
Obverse Half Sovereign 1881 S Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1881 S Coat of arms
Half Sovereign 1881 S Coat of arms
Average price680 $
Sales
010
Obverse Half Sovereign 1881 M Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1881 M Coat of arms
Half Sovereign 1881 M Coat of arms
Average price1600 $
Sales
015
