AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1872

Gold coins

Obverse Sovereign 1872 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1872 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1872 M WW WW Coat of arms
Average price880 $
Sales
1184
Obverse Sovereign 1872 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1872 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1872 S WW WW Coat of arms
Average price580 $
Sales
070
Obverse Sovereign 1872 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1872 S WW WW St. George
Sovereign 1872 S WW WW St. George
Average price750 $
Sales
175
Obverse Sovereign 1872 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1872 M WW WW St. George
Sovereign 1872 M WW WW St. George
Average price700 $
Sales
067
Obverse Half Sovereign 1872 S Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1872 S Coat of arms
Half Sovereign 1872 S Coat of arms
Average price430 $
Sales
135
Category
Year
