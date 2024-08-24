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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1873 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1873 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1 крейцер 1873 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Bertolami Fine Art

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1873
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1873 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1873 на аукционе Bertolami - May 3, 2020
Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1873 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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