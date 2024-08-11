Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/4 крейцера 1865 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1865 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/4 крейцера 1865 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,89 - 1,15 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1865
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1865 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 6974 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Вюртемберг 1/4 крейцера 1865 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Вюртемберг 1/4 крейцера 1865 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Карла I Монеты Вюртемберга 1865 года Все вюртембергские монеты вюртембергские медные монеты вюртембергские монеты номиналом 1/4 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск