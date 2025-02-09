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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1827 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 мариенгроша 1827 A.W.
Средняя цена 100 $
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0 4
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