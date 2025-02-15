Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
2 мариенгроша 1827 года A.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,8 - 2,21 гр
- Диаметр 18,9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 2 мариенгроша
- Год 1827
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 мариенгроша 1827 года со знаком A.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.
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