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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

2 мариенгроша 1827 года A.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 2 мариенгроша 1827 года A.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 2 мариенгроша 1827 года A.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 - 2,21 гр
  • Диаметр 18,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 2 мариенгроша
  • Год 1827
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 мариенгроша 1827 года со знаком A.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1827 A.W. на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1827 A.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1827 A.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1827 A.W. на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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