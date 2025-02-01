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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1858 WW Герб
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1858
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 33

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1858 WW Готическая
Средняя цена 500 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1858
Средняя цена 230 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
6 пенсов 1858
Средняя цена 540 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1858
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1858
Средняя цена 240 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 пенса 1858
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1858
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1858 WW
Средняя цена 230 $
Продажи
0 334
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1858 WW
Средняя цена 100 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
Фартинг 1858 WW
Средняя цена 140 $
Продажи
0 19
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