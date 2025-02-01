Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1858 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 856,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1858
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1858 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Roma Numismatics
Дата 29 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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