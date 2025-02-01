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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1858 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1858 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1858 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 856,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1858
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1858 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Coin Cabinet - September 26, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Coin Cabinet - August 29, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Roma Numismatics - July 29, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 29 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 19, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1858 на аукционе Coin Cabinet - October 7, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 7 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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