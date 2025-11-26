flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1654 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 6 пенсов 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 6 пенсов 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал6 пенсов
  • Год1654
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:460 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1654 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 97129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Rauch - 5 октября 2025
ПродавецRauch
Дата5 октября 2025
СохранностьVF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Spink - 25 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьFR
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Morton & Eden - 26 ноября 2021
ПродавецMorton & Eden
Дата26 ноября 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе London Coins - 2 сентября 2018
ПродавецLondon Coins
Дата2 сентября 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Spink - 6 декабря 2017
ПродавецSpink
Дата6 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Spink - 6 декабря 2017
ПродавецSpink
Дата6 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Spink - 5 июля 2017
ПродавецSpink
Дата5 июля 2017
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе London Coins - 4 июня 2017
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2017
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе London Coins - 4 сентября 2016
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 2 ноября 2013
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата2 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Heritage - 28 сентября 2007
Великобритания 6 пенсов 1654 на аукционе Heritage - 28 сентября 2007
ПродавецHeritage
Дата28 сентября 2007
СохранностьXF45 ICG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1654 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1654 года составляет 460 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1654 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1654 года?

Для продажи 6 пенсов 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1654 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы