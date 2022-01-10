flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1654 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Юнайт 1654 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Юнайт 1654 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалЮнайт
  • Год1654
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:12000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1654 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1654 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 30217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1654 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Великобритания Юнайт 1654 на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
5760 $
Цена в валюте аукциона 5760 USD
Великобритания Юнайт 1654 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1654 на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1654 на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецSpink
Дата15 сентября 2020
СохранностьAU50
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1654 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1654 года составляет 12000 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1654 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1654 года?

Для продажи юнайт 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

