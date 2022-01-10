Юнайт 1654 года (Великобритания, Содружество)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9,1 гр
- Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- НоминалЮнайт
- Год1654
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1654 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 30217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 10 января 2022.
Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1654 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1654 года составляет 12000 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1654 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт 1654 года?
Для продажи юнайт 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.