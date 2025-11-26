flag
2 кроны (Двойная крона) 1654 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1654 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1654 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,55 гр
  • Чистого золота (0,1341 oz) 4,1723 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Год1654
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:18000 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) 1654 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1654 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1633 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1654 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Содружества 2 кроны (Двойная крона) 1654 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) 1654 года составляет 18000 USD. В монете содержится 4,1723 гр чистого золота, поэтому ниже 559,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) 1654 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) 1654 года?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
